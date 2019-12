TIPS & TRENDS. 3 x internationale kersttradities voor families

Kerst is hét seizoen om samen met je familie door te brengen. Geen wonder dat er zoveel tradities ontstaan: samen koekjes bakken, oma’s kerststal van zolder halen en ‘The Sound of Music’ voor de dertigste keer bekijken. Ben je op zoek naar een nieuwe familiegewoonte? Hier alvast wat internationale inspiratie.

Janne Vandevelde

1. Elf on the shelf

Precies 10 jaar geleden verscheen het kinderboek ‘The Elf on the Shelf’ in de Amerikaanse boekenwinkels. Het vertelt het verhaal van een klein elfje dat zich verstopt bij mensen thuis om hun doen en laten te observeren. Veel Amerikaanse gezinnen halen nu een elfje in huis en in de aanloop naar kerst verstoppen ze hem elke dag op een andere plek. Aan de kinderen om hem te vinden!

2. Kentucky Fried kerstdiner

Ben je geen keukenprins(es)? Laat al die stress dan voor wat het is en doe op kerstavond zoals de Japanners. In het Land van de Rijzende Zon is kerst geen groot feest. Om het toch gezellig te maken, eten families samen… Kentucky Fried Chicken. Je kan er deze periode zelfs emmers in kerstthema bestellen.

3. Plakplafond

Ook in Slowakije en Oekraïne heerst er een lekkere kersttraditie. Op kerstdag serveren de inwoners pudding als dessert én voorspellen ze er de toekomst mee. De oudste man van de familie gooit een lepel met het goedje tegen het plafond. Hoe meer pudding blijft plakken, hoe meer geluk je zal hebben in het nieuwe jaar.

Vrolijk kerstfeest!