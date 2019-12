Klimaatconferentie baart (opnieuw) een muis

De bijna 200 aanwezige landen hebben de klimaatconferentie in Madrid afgesloten met een weinig ambitieus en vaag slotakkoord. Over de handel in uitstootrechten kwam bovendien geen akkoord uit de bus.

De landen onderstrepen in het slotakkoord de “hoogdringendheid” om actie te ondernemen tegen de opwarming van de aarde. Maar er is geen akkoord over de essentiële punten die nodig zijn om de klimaatproblematiek aan te pakken.

De klimaatronde van Madrid eindigde uiteindelijk met grote onenigheid over de mate waarin landen aangemoedigd moeten worden voor hun klimaatdoelstellingen. Zo was er opnieuw de discussie over de marktmechanismen voor de handel in emissies (artikel 6). Het gaat om zeer technische materie, die evenwel zeer belangrijk is.

Langste klimaattop ooit

Als het kader voor de handel in uitstootrechten te vaag of te laks is, kan dat het klimaatakkoord van Parijs op de helling zetten. De landen kwamen in de Franse hoofdstad overeen om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden, in vergelijking met de pre-industriële periode, en indien mogelijk tot 1,5 graad.

Ondanks verlengingen en twee nachtelijke onderhandelingen was het onmogelijk om een slotpositie overeen te komen die voor iedereen aanvaardbaar is. Ook een jaar geleden in Katowice was dat al het geval. De top in Madrid, die normaliter vrijdag afgerond had moeten zijn, gaat alleszins de geschiedenisboeken in als de langste klimaattop. “Ontgoochelend resultaat”

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, reageert “ontgoocheld” op de resultaten van de klimaattop. “De internationale gemeenschap heeft een grote kans gemist”, klinkt het. Ook milieuorganisaties zijn niet te spreken over het resultaat.