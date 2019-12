Jonge Belgen laten hun stem horen in Madrid

Enkele jonge Belgen van Youth for Climate zijn dezer dagen in Madrid voor de VN-klimaatconferentie (COP25) die nog tot morgen duurt. In afwezigheid van de uithangborden Anuna De Wever en Adelaïde Charlier, die niet op tijd in de Spaanse hoofdstad geraakten, laten ze er de eisen van de jongeren weerklinken. Na de schoolstakingen en betogingen voor het klimaat van eerder dit jaar mochten de jongeren niet ontbreken op de klimaatconferentie. Bijna 200 landen voeren er vrij technische onderhandelingen die soms ver verwijderd lijken te liggen van de roep van de jongeren om meer klimaatambitie en onmiddellijke actie om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

De Wever en Charlier reisden met een zeilboot naar Chili, waar de klimaattop normaal gezien zou plaatsvinden. Vanwege de sociale spanningen en protesten in het Zuid-Amerikaanse land annuleerde Chili echter de conferentie. De top verhuisde daarop naar Madrid, maar daar konden de klimaatactivisten niet meer op tijd geraken.

Een zestal collega’s van Youth For Climate Belgium neemt nu de honneurs waar en zij maakten van de aanwezigheid van federaal minister Marie Christine Marghem en de regionale ministers gebruik om nog eens hun boodschap over te maken.

“We hebben veel verwachtingen en zullen op straat blijven komen zolang we niet gerustgesteld zijn”, aldus de 18-jarige Louise Rosoux. “De ontmoeting met de ministers is goed verlopen. We zullen in het nationaal energie- en klimaatplan zien of de ambities nog voldoende hoog zijn”, voegde de 19-jarige Jasmijn Defize daaraan toe.

Het nationale plan moet voor eind dit jaar worden overgemaakt aan Europa.

