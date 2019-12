Deze koffiebeker kan je gewoon opeten

Neem jij al een herbruikbare beker mee als je naar de koffiebar gaat of gebruik je zoals veel mensen nog altijd de weggooivariant die je wordt aangeboden? In dat geval is er goed nieuws. Steeds meer producenten komen nu met een eetbare koffiebeker, zodat je je niet meer schuldig hoeft te voelen over al het afval dat je produceert.

Dat plastic bekers slecht zijn voor het milieu weten we allemaal. Maar wist je dat zelfs de papieren versie allesbehalve onschadelijk is? Om te voorkomen dat de koffiebeker gaat lekken, wordt er namelijk een laagje aangebracht aan de binnenkant en dat maakt het extra moeilijk om de bekers te recycleren.

Kopje koffie in de lucht

Eetbare koffiebekers lijken als paddenstoelen uit de grond te springen. Zo is er bijvoorbeeld Cupffee, dat vegan en crispy koekjesbekers ontwerpt. Wafer cup maakt dan weer koffiebekers van dun wafelbeslag, zoals de naam al doet vermoeden. Er zijn zelfs varianten met een randje chocolade beschikbaar om je koffie een extra zoete touch te geven. Air New Zealand experimenteert op haar beurt met vanillewafelbekers van het merk Twiice om de 8 miljoen koppen koffie die ze jaarlijks serveren duurzamer te maken. Wij hopen alvast dat de trend snel overwaait naar België.