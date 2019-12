Maison Zéro verkleint de stap naar een zero waste huishouden

Iedereen die tegenwoordig wat met ecologie bezig is, droomt ervan om ooit de overstap te kunnen maken naar een zero waste leven. Helaas is dat makkelijker gezegd dan gedaan en vragen sommige ingrepen veel inspanning, iets waar je misschien op dit moment geen tijd voor hebt. Het Luikse Maison Zéro maakt je leven wat makkelijker.

Zero waste winkels bestaan al een tijdje en zijn een ware uitkomst voor zij die minder afval willen produceren. Veel mensen wonen echter niet in de directe omgeving van zo’n winkel en vinden niet altijd de tijd om langs te gaan, zeker niet tijdens een drukke werkweek. Daarom ontstaan er steeds meer zero waste initiatieven die voor jou een pakket samenstellen om bijvoorbeeld je keuken, badkamer of zelfs je kind milieuvriendelijker te maken.

Lokale producten

Een daarvan is Maison Zéro, een initiatief van de Luikse Elodie en Alice. Via hun website vind je vanaf 16 december (voorbestellen is mogelijk) verschillende pakketten die (een deel van) je leven milieuvriendelijker maken. De kits zijn samengesteld uit drie à zeven producten, allemaal afkomstig van lokale ambachtslui. De producten zijn bovendien verpakt in een stoffen boodschappentas en worden vergezeld van een woordje uitleg, geprint op papier dat je achteraf gewoon in je tuin kan zaaien. Aan elk detail is dus gedacht. Een basispakket voor de badkamer bestaat bijvoorbeeld uit een blok zeep, een shampoobar, een herbruikbaar oorstokje, een 100% natuurlijke tandenborstel en uiteraard de boodschappentas. Makkelijk als je weinig tijd hebt en toch graag je steentje wil bijdragen aan het milieu.