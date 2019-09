Drie zero waste recepten met restjes

Koken is ontspannend en het resultaat opsmikkelen is zo mogelijk nog leuker. Maar helaas wordt er veel te veel voedsel verspild. Maar liefst 35 tot 50% van het geproduceerde eten wordt weggegooid en daar zijn consumenten voor de helft verantwoordelijk voor. Nochtans is het makkelijk om je voedselafval te beperken. In ‘De kunst van no-waste’ geven Giovanna Torrico en Amelia Wasiliev je handige tips om minder tot geen eten weg te gooien.

Er zijn zo van die restjes waar iedereen ooit mee geconfronteerd wordt. Je zet te veel koffie, er slingert nog ergens een bodempje jam rond of er zitten nog twee harde boterhammen in de broodzak. Voor je al dat voedsel bij het vuil kiepert, is het wellicht de moeite waard om deze recepten eens te proberen.

IJskoffie







Benodigdheden

5-6 koffie-ijsblokjes

125 milliliter melk

Bereiding

Heb je weeral te veel koffie gezet? Schenk wat overblijft in een ijsblokjestray en vries in.

Wanneer je zin hebt in een verkoelende ijskoffie doe je alle ingrediënten in de blender. Meng alles tot je een homogene vloeistof bekomt.

Schol!

Aardbeienmelk

Benodigdheden

Een bijna lege pot aardbeienjam

150 milliliter melk

Bereiding

Verwarm de melk tot de gewenste temperatuur.

Schenk de melk in de pot.

Schud goed en geniet van je aardbeienmelk als tussendoortje.

Croutons van oud brood

Benodigdheden

250 gram oud (zuurdesem)brood in blokjes van ongeveer 5 centimeter

45 milliliter extra vergine olijfolie

Zout

Bereiding

Verwarm de oven voor tot 180°C en bekleed een grote bakplaat met bakpapier.

Schep in een kom het brood, de olijfolie en een paar snufjes zout door elkaar.

Verdeel de blokjes over de bakplaat en zet 15 minuten in de oven, tot ze mooi goudbruin zijn.

Laat afkoelen voor je de croutons in een bakje doet.

De croutons zijn een week houdbaar.

De kunst van no-waste, Giovanna Torrico en Amelia Wasiliev, Karakter Uitgevers B.V., 256 p., 19,99 euro