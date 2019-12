BIZAR. Kapper maakt jurk uit haar van klanten

Een kapper uit Oudenaarde is op een creatieve manier omgesprongen met de haaroverschotten van zijn klanten. Met behulp van 20 spuitbussen lijm maakte hij er een jurk van. Het imposante stuk staat nu te pronken in zijn etalage.

Kapper Youri van kapsalon C-You (Coiffure Youri) zegt dat het idee om een kleed uit haar te ontwerpen ontstond vanuit dankbaarheid voor zijn klanten: “na een jaar afwezigheid

wou ik hen op een unieke en creatieve manier bedanken voor hun massale terugkeer.”

60 uur werk

Youri beschouwt kunst als “uiting van menselijke creativiteit die tot esthetische

objecten leidt”, en spaarde acht maanden lang alle plukjes haar die zijn klanten op de vloer achterlieten. Hij sorteerde de plukjes per kleur en bouwde met een hoepelrok, corset en beha als basis zijn menselijke bontjurk. De creatieve kapper bracht maar liefst 60 uur door op zijn logeerkamer om het ontwerp tot een goed einde te brengen. Daarbij werden 20 spuitbussen lijm gebruikt.

Bontgirl “Jacqueline”

Youri is duidelijk trots op zijn creatie: “tijdens het kleven ontstonden unieke, leuke en aparte golvingen die leidden tot een evenwichtig patchwork”, aldus de kapper. Hij heeft het kleed nu tentoongesteld in zijn etalage, waar een paspop genaamd “Jacqueline” blijmoedig met de jurk poseert. “Indien iemand of een organisatie na de etalageperiode interesse zou hebben in dit uniek kleed, mogen zij mij altijd contacteren.”, laat Youri weten.

Of er nu een haar in de boter zit tussen hem en de mogelijk nietsvermoedende klanten wiens haar werd gebruikt, is niet geweten.