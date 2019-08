BIZAR. Vrouw op de vingers getikt door baas omdat ze haar benen niet scheert

Vandaag de dag voelen we niet langer de druk om ons te conformeren aan de normen van de samenleving. Er zijn bijvoorbeeld vrouwen die hun benen niet meer scheren en dat is dik oké. Maar blijkbaar heeft niet iedereen die memo gekregen.

Een jonge Britse vrouw claimt dat ze een behoorlijk vreemd gesprek met haar baas heeft gehad nadat enkele collega’s hadden geklaagd over haar beenhaar. Ze deed haar verhaal uit de doeken op Reddit.

Verspilling van geld en tijd







De vrouw onthulde dat ze haar tijd en geld niet wil verspillen aan het scheren van haar benen. “Ik scheer me alleen wanneer ik een date heb. Momenteel ben ik samen met mijn vriend en het kan hem geen hol schelen of ik mijn benen al dan niet scheer”, schrijft ze.

Vervolgens zegt ze dat ze veel reist en werkt op festivals en evenementen, maar dat ze onlangs even binnensprong op haar kantoor om wat spulletjes op te halen. Terwijl ze daar was, riep haar baas zich bij hem.

Beschaamd

“Hij zag helemaal rood en stotterde, maar uiteindelijk zei hij dat we eens een gesprek over hygiëne moesten hebben. Ik was echt gechoqueerd. Ik schaamde me diep en vroeg wat hij bedoelde”, gaat de vrouw verder.

“Ik zei dat ik niet begreep wat hygiëne te maken had met het scheren van mijn benen, waarna hij helemaal stil bleef. Ik vroeg hem of hij zijn benen schoor en opnieuw zei hij niets. Daarna stond ik op en zei ik dat als hij hier nog verder over wilde praten, HR er best even bij kwam. Uiteindelijk zei hij dat we dit niet verder moesten bespreken.”

Seksistisch

Op Reddit kon de jonge vrouw op veel bijval rekenen. “Dit is echt seksistisch. Wow. Echt zo belachelijk”, reageerde iemand. “Zouden ze hetzelfde durven vragen aan een man?” Maar een iemand merkte wel op dat mannen ook geen korte broeken mogen dragen op het werk. “Op kantoor zie je vrijwel nooit mannelijk beenhaar.”