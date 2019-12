Zo zagen de beste Tinder-bio’s eruit in 2019

Wie weleens op de datingapp Tinder heeft gezeten, weet hoe moeilijk het kan zijn om de aandacht van een mogelijke match te trekken. Opvallen in de massa is niet altijd even makkelijk. Wat je in je bio vertelt, is dan ook van groot belang. Gelukkig heeft Tinder een lijstje gemaakt boordevol tips om een goede bio samen te stellen.

Natuurlijk is het belangrijk om jezelf te zijn in je omschrijving, maar er is meer. Sommige termen of emoji’s doen het nu eenmaal beter dan andere.

Zeg het met emoji’s

Eerst en vooral: welke emoji’s moet je gebruiken? Als we Tinder mogen geloven, doet de emoji die z’n handen voor het gezicht houdt het het beste. Ook de vingers die aangeven dat alles ok is en het mannetje of vrouwtje met de handen in de lucht zijn populair.

Zeg het met woorden

Ok, de emoji’s hebben we gehad. Uiteraard is het ook de bedoeling dat je je bio kruidt met wat termen. Het is niet de bedoeling dat je gaat liegen – dat komt vroeg of laat toch uit – maar als je nog op zoek bent naar enkele woorden die het goed doen, dan is dit alvast de top elf.

Real Lit Cause Mission Stan Tea Travel Woke Connection Explore Snack

Zeg het met draken

Aangezien we met z’n allen heel wat uurtjes Netflix kijken, zeker in de winter, zijn series een belangrijke manier om iemands aandacht te trekken. Je favoriete reeks of film zegt namelijk heel wat over je persoonlijkheid. Volgens de datingapp waren in 2019 onder andere ‘Game of Thrones’, ‘Love Island’ en ‘Fleabag’ erg populair. Dat betekent trouwens niet dat je geen andere favorieten mag opnoemen.