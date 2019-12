VIDEO. Beestenbos is boos: Russische chauffeur filmt hoe gigantische eland hem aanvalt

In een angstaanjagende video is te zien hoe een auto in Rusland wordt aangevallen door een gigantische eland. De bestuurder en de passagier kwamen er gelukkig ongedeerd vanaf.

Een nietsvermoedende chauffeur in Rusland heeft gefilmd hoe een eland die langs de weg stond al brommend zijn wagen benaderde. De eland geeft de auto een fikse duw, om vervolgens verder te lopen en in het midden van de weg te blijven staan. Als de maker van het filmpje zich omdraait om het dier te filmen, draait ook de eland zich om en zet hij de achtervolging op de wagen in. De Russen kunnen gelukkig op tijd versnellen en aan het dier ontsnappen. Een volwassen mannetjeseland kan tot een halve ton wegen en tot anderhalve meter groot worden. Het incident vond plaats op de Khryashchevsky snelweg vlakbij Tolyatti, in het westen van het land.