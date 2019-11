VIDEO. Amerikaanse postbode wordt al maanden gestalkt door kalkoen

Postbodes en honden: het is nooit een goed huwelijk geweest. Een postbode uit het Amerikaanse Wisconsin bewijst dat het met andere diersoorten echter wél goed kan klikken; hij krijgt al een maand buitensporige aandacht van een lokale kalkoen.

De enthousiaste kalkoen, die door buurtbewoners ‘Mortimer’ wordt genoemd, verbleef al langer in de wijk, maar is de postbode pas een maand geleden beginnen achtervolgen. Postbode Jeff vermoed dat het om een mannetje gaat. Mannelijke kalkoenen kunnen erg territoriaal gedrag vertonen, zeker in het paarseizoen. Mortimer houdt het meestal braafjes: hij loopt vooral – al dan niet luid kakelend – achter de postwagen aan. Eén keer sprong de kalkoen echter tot vlakbij Jeffs gezicht en sloeg hij met zijn vleugels. Ter voorzorg heeft de postbode zich een luide toeter aangeschaft, al heeft hij die nog niet gebruikt.

Thanksgiving

Postbode Jeff krijgt niet over zijn lippen dat de kalkoen vervelend is, daarvoor is het “te dicht bij Thanksgiving”. Thanksgiving wordt geassocieerd met de onverhoopte oogst die de Amerikaanse Pilgrim Fathers met behulp van de inheemse Amerikaanse bevolking konden binnenhalen. Op de vierde donderdag van november herdenken Amerikanen deze dag en wordt dank gezegd voor de oogst en al het goede in het leven. Traditioneel wordt er op Thanksgiving kalkoen gegeten. Of Mortimer na volgende week donderdag nog achter de postwagen zal kunnen lopen, is dus nog een vraagteken.

De Amerikaanse postdiensten verklaarden intussen dat het niet de eerste keer is dat een postbode achtervolgd wordt door een kalkoen. Op YouTube zijn dan ook verschillende filmpjes te vinden van eerdere incidenten met de vaak agressieve vogels.