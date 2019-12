Oprah maakt docu over seksueel misbruik in muziekwereld

De Amerikaanse televisiepersoonlijkheid Oprah Winfrey wordt de drijvende kracht achter een documentaire over seksueel misbruik in de muziekwereld. Dat melden verschillende Amerikaanse media. De film zal volgend jaar op Apple TV+ verschijnen.

In de docu staat een vrouw centraal die vroeger een leidinggevende functie had in de muziekwereld. Ze getuigt over seksueel geweld en misbruik door een prominent figuur binnen de muziekindustrie en overweegt om met haar verhaal naar buiten te treden, maar twijfelt.

De documentaire wordt omschreven als “een diepgaand onderzoek naar ras, gender, klasse en ‘intersectionality'”. Dat laatste slaat op het zogenaamde ‘kruispuntdenken’: het complexe samenspel van de verschillende identiteiten die we allemaal in ons hebben. Ook komen in de docu de gevolgen aan bod die seksueel misbruik heeft op de slachtoffers en – in een breder kader – de samenleving.

#MeToo

Kirby Dick en Amy Ziering zullen in de regiestoel zitten. Het regisseursduo won in 2013 een Oscar voor de documentaire ‘The Invisible War’, over verkrachting in het Amerikaanse leger. Daarna maakten Dick en Ziering ‘The Hunting Ground’, een exposé over seksueel misbruik op universiteiten. Hun recentste documentaire, ‘The Bleeding Edge’, legt de corruptie in de wereld van medische apparatuur bloot.

Oprah trekt zich al langer het lot aan van slachtoffers van seksueel misbruik. Ze is een fervent aanhanger van de #MeToo en Time’s Up-bewegingen. Eerder dit jaar voerde ze nog een uitvoerig interview met de twee mannen die wijlen Michael Jackson beschuldigden van hen seksueel misbruikt te hebben in hun kindertijd in de ophefmakende docu ‘Leaving Neverland’.