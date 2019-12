Bomen rond ziekenhuis helpen patiënten sneller te genezen

Na al die jaren is het eindelijk bewezen: bomen moeten we koesteren. Ze versnellen namelijk het herstel van patiënten in het ziekenhuis en verlagen het stressniveau, blijkt na een experiment bij een ziekenhuis.

De onderzoeker achter het experiment is Rachel Stancliffe. Ze is epidemioloog en kreeg het idee toen haar vader in het ziekenhuis lag.

Na een beroerte kwam hij in het ziekenhuis terecht, waar ze besloot een wandeling met hem te maken. Het viel haar echter op dat er geen groen in de omgeving van het ziekenhuis was.

Dus ging ze op onderzoek uit om erachter te komen hoe ziekenhuisomgevingen kunnen worden verbeterd. Al snel kwam ze bij het planten van bomen. Meerdere studies tonen immers aan dat een groene omgeving goed is voor de fysieke en mentale gezondheid en je stressniveau naar beneden haalt.

Haar project wordt getest in – of eigenlijk rondom – een kinderziekenhuis in Engeland. Het idee is om een rustige, groene omgeving te bouwen. “We willen de omgeving duurzamer en gezonder maken, voor patiënten en personeel”, vertelt ze aan Daily Mail.

Bosbaden

“Soms liggen mensen maanden in het ziekenhuis en zien ze geen enkele boom.” Het idee is niet nieuw. Al in de jaren 70 en 80 is er naar het effect van bomen op de gezondheid gekeken. Bijna tien jaar lang bestudeerde dokter Roger Ulrich in Texas mensen die van een galblaasoperatie genazen. Wat bleek? De mensen die uitzicht hadden op bomen, herstelden sneller dan medepatiënten die dat niet hadden.

In Japan doen ze zelfs al een paar jaar aan ‘bosbaden’. Verschillende ziekenhuizen hebben een klein bos op het dak. Een paar minuten per dag in het groen zorgt er al voor dat patiënten sneller herstellen of gemotiveerd zijn sneller te revalideren.

Bomen zorgen er natuurlijk niet alleen voor dat mensen herstellen en ze zullen ook geen kwalen kunnen voorkomen of helemaal genezen. Maar een lekkere herfstwandeling door het bos, kan sowieso geen kwaad.

