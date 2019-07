Biljoen bomen kunnen de aarde redden

Om de opwarming van de aarde tegen te gaan, kunnen we maar beter beginnen met bomen planten. Een biljoen om precies te zijn. Volgens een Zwitsers onderzoek zou dat ervoor kunnen zorgen dat het gehalte aan CO2 in de atmosfeer wordt herleid tot het niveau van een honderdtal jaar geleden.

Bomen vormen niet alleen een aangename toevoeging aan onze leefomgeving, maar zijn ook nog eens absolute milieuhelden. Een Zwitserse studie van het Swiss Federal Institute of Technology toont aan dat we maar beter allemaal zo veel mogelijk bomen beginnen planten.

Plaats genoeg







“Dit is veruit de goedkoopste en meest effectieve manier om de klimaatopwarming tegen te gaan”, stelt Thomas Crowther, co-auteur van de studie. Al is het natuurlijk wel een hele uitdaging om zoveel bomen te planten. Op dit moment telt de aarde zo’n 3 biljoen bomen. Volgens de onderzoekers is er wel genoeg ruimte voor, met name in de Verenigde Staten, Rusland, Canada, Australië, Brazilië en China. Op termijn zouden al die bomen samen maar liefst 830 biljoen ton CO2 uit de lucht kunnen filteren. Dat komt ongeveer overeen met de hoeveelheid CO2 die de mens de laatste 25 jaar heeft geproduceerd.