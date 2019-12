Je persoonlijkheidstype bepaalt hoeveel je drinkt

Eentje is geentje, zeggen we allemaal weleens. Maar twee glazen worden er drie en vervolgens vier en voor je het weet kan je de tel niet meer bijhouden. De dag erna word je wakker met een bonkend hoofd en een mond zo droog als schuurpapier. Klinkt dit je bekend in de oren? De wetenschap heeft er een verklaring voor.

Sommige mensen kunnen na één enkel glas alcohol stoppen met drinken, maar voor anderen ligt dat wat moeilijker. Uit een recent onderzoek blijkt dat je persoonlijkheidstype daar voor een groot deel tussenzit.

Compulsief

Neurowetenschappers van de Vanderbilt University en The Salk Institute concludeerden dat uit een onderzoek met muizen. Ze observeerden hun hersenen en waren in staat om te voorspellen of de beestjes al dan niet compulsief gingen drinken nadat ze hun drankpersoonlijkheidstype (licht, zwaar en compulsief) hadden bevestigd. Onze hersenen beschikken blijkbaar over een circuit dat ons tijdens het drinken ofwel straft, ofwel aanspoort. Afhankelijk daarvan zijn sommige mensen vatbaarder voor een alcoholverslaving. Door de circuits op voorhand te bestuderen, kunnen wetenschappers voorspellen wie de neiging heeft om compulsief te drinken en wie niet. Op dit moment zou ongeveer een derde van de volwassenen compulsief drankverbruik vertonen, maar de wetenschappers hopen dat hun onderzoek in de toekomst overmatig drinken kan tegengaan.