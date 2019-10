Ook toekomstige papa’s drinken beter geen alcohol

Het is al langer geweten dat zwangere vrouwen beter geen alcohol kunnen drinken. Hoewel dat vroeger wel gebeurde, zijn de gevolgen van alcohol op de foetus tegenwoordig maar al te goed gekend en stoppen vrouwen met een kinderwens vaak al met drinken nog voordat ze zwanger zijn. Voor mannen gold die regel niet, maar dat blijkt niet terecht.

Voor mannen is een (bijna) zwangere vrouw een handig excuus om tijdens een diner of cafébezoek een glaasje meer achterover te slaan. Zij mag toch niet drinken en kan dus zonder probleem naar huis rijden met de auto. Maar als we een Chinees onderzoek mogen geloven, is de pret voorbij.

Hartfalen

Het onderzoek werd gepubliceerd in het European Journal of Preventive Cardiology en maakt de link tussen het alcoholgebruik van toekomstige papa’s en de gezondheid van hun baby. Volgens de onderzoekers komt de gezondheid van het kind even veel in gevaar wanneer vaders in de maanden voor de conceptie alcohol consumeren als wanneer vrouwen tijdens de zwangerschap drinken. Vooral de gezondheid van het hartje komt in gedrang. Cardiologen onderzochten 40.000 baby’s met en 300.000 baby’s zonder hartproblemen om tot die vaststelling te komen. De wetenschappers raden aan om zes maanden voor de bevruchting geen alcohol meer te drinken. Alcoholgebruik door de vader drie maanden voor het begin van de zwangerschap zou het risico op hartfalen met maar liefst 44% vergroten. Ook voor de vrouwen is er slecht nieuws: om de risico’s zo veel mogelijk te beperken, zouden zij een jaar voor de zwangerschap wijn, bier en andere alcoholische dranken moeten afzweren.