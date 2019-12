Gert Verhulst opgenomen in het ziekenhuis voor spoedoperatie

‘Gert Late Night’-presentator Gert Verhulst heeft een spoedoperatie moeten ondergaan nadat hij zijn knie bezeerde tijdens voorbereidingen op ‘The Battle’.

Drie weken voor ‘The Battle’ sloeg het noodlot toe voor Gert Verhulst. De 51-jarige acteur en presentator blesseerde zijn knie tijdens de laatste trainingen voor het VIER-programma ‘The Battle’. Daarin nemen Gert Verhulst en James Cooke het op tegen Katja Schuurman en Najib Amhali in verschillende aartsmoeilijke proeven.

Operatie goed verlopen

Verhulst moest door zijn knieblessure meteen opgenomen worden voor een spoedoperatie. Die verliep goed, zo zien we in onderstaande beelden. Of hij komende zaterdag zal kunnen ‘riverdancen’ is niet duidelijk.

‘The Battle’ is zaterdag om 20.25u te bekijken op VIER.