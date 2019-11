Gert Verhulst: “Als je de klimaatactivisten moet geloven, kunnen we er maar beter mee stoppen”

‘Gert Late Night’-presentator Gert Verhulst heeft het niet begrepen op hoe de klimaatactivisten te werk gaan. Volgens hem hebben ze zelfs een averechts effect.

Gert Verhulst vindt dat de klimaatacties van het afgelopen jaar niet het gewenste effect hebben. De 51-jarige televisiepresentator en acteur gelooft dat hun marsen en protestacties zelfs in het nadeel hebben gespeeld van Groen. “Die klimaatactivisten zijn deels verantwoordelijk voor de tegenvallende verkiezingsuitslag van Groen. Hun radicale boodschap heeft een averechts effect, ze stoten mensen af”, vertelt hij in Humo.

Luisteren naar wetenschap

Verhulst is van mening dat er te weinig aandacht wordt geschonken aan de wetenschap. “Ik mis een neutrale stem, de wetenschap komt te weinig aan bod. Als je de klimaatactivisten moet geloven, kunnen we maar beter een put graven en erin kruipen. Kijk, niemand betwist dat de aarde opwarmt, de vraag is hoe we het probleem op een realistische manier kunnen oplossen. Wij kunnen hier wel de auto, het vliegtuig en de biefstuk afzweren, maar veel grote landen staan nog maar aan het begin van hun ontwikkeling en zullen nog meer gaan uitstoten. Daarom lijkt het mij beter de oplossing in technologische innovatie te zoeken. Dat werkt beter dan mensen schuldgevoelens aan te praten omdat ze nog een beetje normaal willen leven”, klinkt het.