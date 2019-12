BIZAR. Canadese stad Asbestos zoekt nieuwe naam

Ongeveer een halve eeuw nadat wetenschappers onomstotelijk hebben bewezen dat het inademen van asbestvezels zwaar kankerverwekkend is, heeft het Canadese stadje Asbestos besloten om van naam te veranderen. “Door het negatieve imago van asbest kunnen we geen buitenlandse investeerders meer vinden”, klinkt het in de gemeenteraad.

Het stadje in de provincie Québec was lange tijd de locatie van ’s werelds grootste asbestmijn, maar sinds 2011 is de mijn gesloten. De vraag naar het mineraal is sinds de jaren 2000 wereldwijd gekelderd nadat een groot aantal westerse landen de handel en het gebruik van de grondstof hebben verboden.

Na jaren discussie kwam de gemeenteraad van Asbestos woensdag tot de conclusie dat de naam van het plaatsje weinig aantrekkelijk klinkt voor nieuwkomers en investeerders. “Onze naam is een hindernis voor investeerders, ze willen niet geassocieerd worden met asbest”, verklaarde een vertegenwoordiger van de gemeenteraad aan BBC.

Douaneproblemen

De naam zorgt ook voor praktische problemen. Zo hebben lokale bedrijven het erg moeilijk om hun producten te slijten over de Amerikaanse grens. De douane houdt vrachtwagens uit het plaatsje vaak tegen omdat het woord ‘asbestos’ op hun voertuig staat.

Daarom zal de gemeente in de komende maanden overleggen met haar inwoners om een nieuwe naam te vinden. De nieuwe naam zal volgend jaar worden aangekondigd, belooft de gemeenteraad.