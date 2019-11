BIZAR. Vrouw rijdt rond in brommobiel met pony als passagier

In Frankrijk werd de bestuurder van een brommobiel afgelopen weekend tegengehouden voor een controle toen de politieagenten een erg bijzondere passagier naast haar zagen zitten. De vrouw vervoert regelmatig een pony als therapiedier voor gehandicapte kinderen.

Omdat ze nog geen autorijbewijs heeft, gebruikt ze een brommobiel, die ze helemaal ombouwde om het dier goed te kunnen transporteren. Een brommobiel haalt slechts 45 kilometer per uur, maar het voertuig in kwestie beschikte dus over wat extra ponykracht.

Prêts à devenir #Policier et à affronter l’#Insolite ? https://t.co/PdWDtr7qY9 Surprise lors d’un contrôle routier 🚔 entre #LaCiotat et #Marseille, un poney au service des enfants handicapés !!! Noble cause certes mais attention aux règles de transport de nos amis les #Animaux pic.twitter.com/tJoZNFmRAU — Police nationale 13 (@PoliceNat13) 22 novembre 2019

Geen boete

De vrouw neemt momenteel rijlessen om het dier op een legale manier te kunnen vervoeren. In tussentijd gebruikt ze dus haar brommobiel, die ze ombouwde zodat het dier vanachter kan instappen en langs de passierskant weer kan uitstappen. Hoewel het voertuig niet correct stond ingeschreven, waren de politieagenten ervan overtuigd dat de pony op een comfortabele manier werd vervoerd. Ook bleek het verhaal dat het beest fungeerde als therapiedier te kloppen. De vrouw werd daarom niet beboet.