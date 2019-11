BIZAR. Fietser rijdt door rood maar heeft goed excuus: “er zit een haai in mijn rugzak!”

Weggebruikers zijn vaak heel creatief in het verzinnen van uitvluchten voor verkeersovertredingen. Een Nederlandse man had wel een heel speciaal excuus voor waarom hij verschillende rode verkeerslichten negeerde: hij vervoerde een levende haai, en kon daarom niet remmen.

Het lokale politieteam van Walcheren, dat toepasselijk in de provincie Zeeland ligt, plaatste zaterdagavond een bericht op Facebook waarin het zijn relaas deed over de bizarre avond. De agenten zagen hoe een man verschillende keren door het rood reed en hielden hem staande. Gevraagd naar de reden van zijn roekeloze gedrag, antwoordde de man dat hij niet kon remmen omdat hij een levende vis vervoerde. En of dat nog niet bizar genoeg was, deed hij er nog een schepje bovenop: het was een haai.

Mini-haai

Bij het controleren van de rugzak troffen de agenten er effectief een haaiachtige soort aan. Het bleek om een mini-haai met de wetenschappelijke naam Ariopsis Seemanni te gaan. Dat zijn relatief vreedzame haaien die vaak in aquaria worden gehouden. Het dier, ook wel zwartvinhaai genoemd, bevond zich in een kunststof ton gevuld met water en had effectief het aquarium van de man in kwestie als bestemming. Hij had de haai net opgehaald bij iemand die het dier weggaf omdat het er in een te kleine bak leefde. De Ariopsis Seemanni wordt immers vaak verkocht als schattig, klein haaitje, maar kan al snel uitgroeien tot een stevige vis van wel 40 centimeter. Man en haai werden door de politie veilig naar huis geëscorteerd, waar de haai in goede gezondheid in het aquarium werd geplaatst. De man werd wel nog beboet voor het negeren van rode lichten.