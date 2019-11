Voor zes op de tien Belgen mag seksleven pikanter zijn

Zo’n 60% van de Belgen zou niet ‘nee’ zeggen tegen wat meer spanning in de slaapkamer. Dat blijkt uit een rondvraag van winkelgroep Babylon, die onlangs de erotiekwinkels van Pabo overnam. Die leert ook dat mannen vaker een sekswinkel bezoeken dan vrouwen.

De Belgen zijn tevreden over wat zich afspeelt tussen hun lakens, maar staan niet afkerig tegenover een nieuwe ervaring op seksueel vlak. Dat zijn de conclusies van een enquête bij 1.000 landgenoten door Babylon, de groep die de erotiekwinkels van Pabo een doorstart gaf als Babylon loveshops. Zeven op de tien bevraagden beschouwen seks als een belangrijk onderdeel van hun leven en zijn tevreden over hun seksleven. Tegelijk laat 63% verstaan dat het af en toe wel eens wat pikanter mag.

Mannen kopen vooral voor vrouwen

Zo zou tweederde van de Belgen niet weigerachtig staan tegenover BDSM als zijn of haar partner daar ook mee instemt. Toch heerst er nog veel schroom over een bezoek aan een erotiekwinkel. Zo’n 20% zegt beschaamd te zijn als iemand hen daar zou herkennen en een derde van de mensen die nog nooit binnen is gegaan, denkt er een ongemakkelijk gevoel aan over te houden.

Als de Belgen dan toch eens een seksspeeltje kopen, zijn het vooral mannen die daartoe besluiten. Iets meer dan 54% van de mannen heeft al eens een erotiekwinkel bezocht tegenover 46,2% van de vrouwen. Als de belangrijkste reden om de speeltjes te gebruiken geven 38% van de vrouwen aan dat het hun eigen genot vergroot. Eenzelfde aandeel mannen zegt dat ze de hulpmiddelen vooral gebruiken om hun partner te plezieren. Net niet de helft (48%) van de vrouwen zegt makkelijker een orgasme te bereiken met wat extra hulp. Bij mannen is dat slechts 25%.