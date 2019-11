VIDEO. Margriet Hermans vertelt waarom seks op oudere leeftijd beter is

Samen met Marc-Marie Huijbregts bracht jurylid Margriet Hermans maandagavond de kijkers van ‘De Slimste Mens ter Wereld’ aan het lachen. Vooral haar verhaal over naaktzwemmen kon op heel wat gelach rekenen, maar ze legde ook uit dat seks op latere leeftijd leuker is.

Op haar 65ste is Margriet Hermans nog steeds dezelfde kwieke vrouw als weleer. Haar uitbundige lach blijft enorm aanstekelijk en haar onverbloemde oprechtheid kan op veel appreciatie rekenen. Zo vertelde ze vanuit haar ervaring dat seks op oudere leeftijd fijner is dan vroeger. “Hoe ouder, hoe beter seks gaat. Dat is hoopvol voor vele dames. Als je jong bent, gaat het wat moeizaam, maar bij het rijper worden, betert dat. Je kan je op latere leeftijd beter overgeven. Je kan je meer laten gaan”, klonk het.

Naaktzwemmen boven discotheek

De sympathieke tv-persoonlijkheid en oud-politica herinnerde zich ook nog een gênant verhaal dat ze op reis in Griekenland meemaakte. “Toen ik in Griekenland was, ging ik met een vriendin naaktzwemmen in de zee. Op een bepaald moment zag ik een lichtbundel onder mij. We zwommen ernaartoe en toen zagen we dat het een discotheek was. De volgende dag bezochten we die discotheek. Ik zag een grote wand waardoor je de vissen in de zee kon zien. ‘Oh fuck’, dacht ik. Wij zijn daar dus naakt voorbij gezwommen”, lachte ze.