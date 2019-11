Peaking voert je orgasmes naar nieuwe hoogten

Een intens orgasme krijgen, of een orgasme tout court, is niet zo vanzelfsprekend als films het doen uitschijnen. Soms ben je er niet helemaal bij met je gedachten, soms ben je je te bewust van je lichaam en nog andere keren lukt het gewoon niet of amper. Nochtans bestaat er een trucje om intenser klaar te komen.

De kans is groot dat je nog nooit van peaking hebt gehoord. Jammer, want de techniek kan je heel wat plezier opleveren. De methode vergt wel wat oefening, maar dan heb je ook wat.

Uitstellen

Het geheim achter peaking is het herkennen van de verschillende genotsfases die je lichaam doorgaat tijdens de seks. Er komt namelijk een moment waarop je je niet meer kan inhouden, waarop je lichaam alleen nog kan klaarkomen en verder niets. De truc is om net daarvoor even te vertragen, om de druk te verlagen en vervolgens weer verder te gaan. Doe je dat meermaals, dan heb je peaking onder de knie. Je vraagt je misschien af wat daar nu juist het voordeel van is. Volgens verschillende Britse seksuologen, waaronder Tracey Cox, kan je zo een intenser orgasme bereiken en zelfs meerdere keren klaarkomen. Er komen meer endorfines vrij in je lichaam en je zal je nadien dan ook beter voelen. Zoals gezegd speel je peaking niet zomaar klaar en is enige oefening aangewezen. Probeer het eerst eens in je eentje en vervolgens met twee. Het kan dat je je in eerste instantie wat gefrustreerd voelt, maar op de lange termijn zal al dat harde werk zich lonen.