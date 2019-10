Feministen krijgen meer orgasmes

Seks is leuk, maar gaat helaas vaak gepaard met een heleboel taboes. Voor velen staat het mannelijk orgasme nog altijd centraal en houdt de seks op wanneer mijnheer is klaargekomen. En dat terwijl het vrouwelijk orgasme minstens even belangrijk is. Een nieuwe studie legt nu het verband tussen feministische denkpatronen en orgasmes.

Uit onderzoek van The Centre For Sexual Health Promotion blijkt dat vrouwen er baat bij hebben om feministische opinies te hebben. Niet alleen wordt het patriarchaat zo beetje bij beetje ontkracht, maar ook in bed zou je als feministe meer plezier beleven.

Clitoris

Voor de studie bestudeerden de wetenschappers 462 heteroseksuele vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 40 jaar. Hun opinies over feminisme werden in verband gebracht met hoe vaak ze een orgasme faken. Uit de analyse bleek dat vrouwen die minder feministisch zijn, vaker doen alsof ze klaarkomen. Ze willen de gevoelens van hun mannelijke partner namelijk niet kwetsen. Bovendien kwamen de onderzoekers erachter dat vrouwen die minder moeite hadden met het uitspreken van het woord ‘clitoris’ ook makkelijker een orgasme bereikten. Dat wijst erop dat hoe comfortabeler men is met de eigen seksualiteit, hoe makkelijker het is om te genieten van seks en tot een hoogtepunt te komen. Wees dus eerlijk met jezelf: heb je dat oh-oh-oooh-momentje al te vaak geveinsd in je leven? Dan is het wellicht tijd om je denkbeelden bij te stellen. Het vrouwelijk orgasme is minstens zo belangrijk als dat van de man, dus hij moet zich maar even inhouden tot ook jij als vrouw voldaan bent.