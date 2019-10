Je orgasme is afhankelijk van de afstand tussen clitoris en vagina

Sommige vrouwen bereiken al sneller een orgasme dan anderen. Voor de een volstaat penetratie, bij de ander komt wat vingerwerk kijken. Volgens een nieuw onderzoek zou de manier waarop je klaarkomt weleens te maken kunnen hebben met de afstand tussen je clitoris en je vagina.

Word jij weleens met verstomming geslagen wanneer je hoort hoe makkelijk vriendinnen het hebben om klaar te komen? En dat gewoon dankzij hun vriend die hen penetreert, terwijl jij je in alle mogelijke bochten wringt om toch maar een hoogtepunt te bereiken? Dan is de kans groot dat je vagina en clitoris meer dan 2,5 centimeter uit elkaar liggen.

Experimenteren

Kim Wallen, een Amerikaanse onderzoekster verbonden aan de universiteit van Emory, publiceerde haar resultaten in de Los Angeles Times. Ze heeft het daarin over de “duimregel”. Liggen je clitoris en vagina verder uit elkaar dan de afstand van de top van je duim tot je eerste vingerkootje, dan kan je wellicht moeilijker een orgasme bereiken enkel en alleen door penetratie. Volgens haar is dat echter geen reden tot wanhoop. De “afwijking” kan koppels net aanzetten om meer te experimenteren in bed, wat alleen maar goed is voor je relatie.