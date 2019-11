Op deze leeftijd geef je het meeste geld uit

Wie de kaap van dertig jaar ziet naderen, krijgt het vaak benauwd. Er komt een einde aan je twintiger jaren en daarmee eigenlijk ook aan je jeugd. Maar terwijl de grote drie vooral een psychologisch obstakel vormt, is het een jaar later pas echt tijd om je zorgen te maken. Op de leeftijd van 31 jaar geef je namelijk het meeste geld uit.

Dat is alvast de conclusie van een onderzoek door het Britse kredietbedrijf ClearScore. Zij berekenden niet alleen op welke leeftijd je het meeste geld uitgeeft, maar ook hoe dat komt en hoeveel je dan precies nodig hebt.

Huisje, tuintje, kindje

Eigenlijk hoef het niet te verbazen dat 31 een duur levensjaar is. Heel wat koppels zetten dan namelijk grote stappen in hun leven. Denk maar aan trouwen, een huis kopen, kinderen krijgen… Dat is allemaal erg leuk, maar gratis is het niet. Bovendien hebben we de neiging om die grote mijlpalen snel op elkaar te laten volgen, waardoor het kostenplaatje op korte tijd snel kan oplopen. Natuurlijk is het budget dat je hiervoor moet voorzien afhankelijk van persoon tot persoon. Sommige mensen willen bijvoorbeeld een majestueus trouwfeest, anderen kiezen ervoor om geen kinderen te hebben en wie weet wil jij wel helemaal geen huis kopen. Maar de gemiddelde 31-jarige blijkt 49.000 euro spaargeld nodig te hebben. Slik. Misschien toch maar minderen met die shoppingtripjes en meeneemkoffies?