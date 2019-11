Deze Japanse boekhoudtechniek schept orde in je financiële chaos

Als we de trends mogen geloven, hebben ze in Japan hun leven mooi op orde. De bekendste Japanse methode komt ongetwijfeld van Marie Kondo en leert je hoe je je huis ontrommelt. Maar Japan heeft nog heel wat andere technieken in huis om je leven te organiseren. Een daarvan is Kakeibo en schept orde in je financiën.

Kakeibo is niets nieuws. Sterker nog, de methode werd meer dan honderd jaar geleden bedacht door de Japanse journaliste Hani Motoko. Volgens haar waren een goed georganiseerde boekhouding en een stabiele financiële situatie de sleutels tot geluk. Om je daar een handje mee te helpen, bedacht ze de Kakeibomethode.

Kolommen

Eigenlijk is Kakeibo helemaal niet ingewikkeld. Je hebt er enkel een schriftje, papier en je uitgavenoverzicht voor nodig. Om te beginnen schrijf je bovenaan de pagina hoeveel je netto verdient en trek je daar je vaste lasten (huur, elektriciteit, etc.) van af. Zo zie je hoeveel je per maand te besteden hebt. Vervolgens is het tijd om je uitgaven erbij te nemen. Teken eerst vier kolommen op je blad. Elke kolom verwijst naar de aard van je uitgaven. De eerste is overleven: dit zijn kosten waar je niet onderuit kan, zoals boodschappen en transport. In de tweede kolom noteer je je culurele kosten (bioscoop, museum, etc.) en in de derde komen extraatjes zoals een restaurantbezoek of shoppingtripje. De vierde kolom ten slotte is voorbehouden voor onverwachte kosten zoals de aankoop van een nieuwe wasmachine of een bezoekje van de loodgieter.

Sparen

Het is de bedoeling dat je alle uitgaven van de afgelopen maand verdeelt over de vier kolommen en dat elke maand opnieuw. Op die manier krijg je inzicht in hoeveel je uitgeeft en waaraan. Merk je dat er wel erg veel budget gaat naar koffietjes on-the-go, dan kan je daar eventueel wat aan doen. Ten slotte is het ook een goed idee om bijvoorbeeld onderaan de pagina doelen te noteren. Dat kan gaan om een reisje, sparen voor een mooie handtas of gewoon een bedrag dat je binnen zoveel maanden op je spaarrekening wil hebben. Zo weet je waarvoor je spaart en hoeveel je daarvoor per maand aan de kant kan/moet zetten.