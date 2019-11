Shakira genezen door bezoek aan Lourdes: “Een mirakel!”

De Colombiaanse zangeres Shakira heeft haar stemproblemen verholpen door een bezoek te brengen aan het Franse bedevaartsoord in Lourdes. “Het is dankzij mijn bezoek aan Lourdes dat ik géén operatie nodig had”, klinkt het.

Twee jaar geleden kreeg Shakira een bloeding op haar stembanden met zware stemproblemen tot gevolg. Geen enkele behandeling sloeg aan waardoor de 42-jarige ‘Waka Waka’-zangeres stilaan de moed begon te verliezen.

Depressief

Toen ze hoorde dat ze zelfs haar stem kon verliezen, raakte ze in een depressie. “Geen enkele behandeling, geen enkele medicatie had effect. Ik was de wanhoop nabij en belandde in een depressie. Voor mijn omgeving werd ik een vreselijk mens. Mijn relatie (met voetballer Gerard Piqué; red.) kwam daardoor onder druk te staan. Ik sloot me zelfs af van mijn zoontjes Milan (6) en Sasha (4), iets wat een moeder nooit mag doen”, lezen we in TV Familie.

Shakira zag in dat het zo niet verder kon en zocht naar oplossingen. Zo probeerde ze om een tijdje te zwijgen en te communiceren via bordjes. Ook dat hielp niet, dus stelden dokters een operatie voor. “Maar daarbij liep ik het risico dat mijn stemklank zou veranderen. In die mate dat m’n carrière misschien om zeep zou zijn. Die operatie wou ik dan ook absoluut vermijden”, klinkt het.

Goddelijke ervaring

Nadat ze merkte dat ook meditatie en hypnose niet veel uithaalden, kreeg ze een tip van een buurvrouw. “Ik probeerde alle alternatieve middeltjes uit, maar uiteindelijk kwam een oude buurvrouw met de oplossing. Zij stelde voor dat ik op bedevaart naar Lourdes zou gaan en daar zou bidden voor mijn herstel”, vertelt ze.

Dat bleek uiteindelijk een gouden tip, want naar eigen zeggen raakte ze op die manier van haar stemproblemen af. “Ik ging er bidden en dronk water uit de grot. En ik zweer het: ik beleefde een goddelijke ervaring. Ik voelde mijn stem verbeteren. De pijn ebde weg, ik kon weer praten, moest niet meer met bordjes communiceren… Echt, ik was genezen en kon weer gewoon zingen! Het was een mirakel. En ja, ik geloof erin. Het is dankzij mijn bezoek aan Lourdes dat ik géén operatie nodig had en opnieuw de zangeres werd die ik altijd ben geweest. Wees maar zeker dat ik daar enorm dankbaar voor ben!”, besluit ze.