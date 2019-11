Het Finse Puolanka is de meest pessimistische stad ter wereld

De stad Puolanka staat in Finland bekend als ‘de meest ontoegankelijke stad in de meest verafgelegen provincie’. En hoewel heel het land het op demografisch gebied niet bepaald goed doet, is Puolanka een van de slechtste voorbeelden. Van de 2.600 inwoners is 37% ouder dan 64 – de vergrijzing is hier een haast tastbaar begrip. Die factoren zorgden ervoor dat de stad de laatste jaren erg slecht werd voorgesteld in de Finse media.

Natuurlijk zou de plaatselijke bevolking kunnen ingaan tegen die negatieve berichtgeving en ontkennen dat de dingen er slecht voorstaan. Maar in plaats daarvan besloot de stad om net in te spelen op al die negativiteit en zichzelf tot de ‘meest pessimistische stad ter wereld’ te benoemen.

Anti-marketing

Het brein achter de anti-marketingcampagne is de Puolanka Pessimist Association. De organisatie plaatste onder andere opvallende verkeersborden bij de ingang van de stad, met teksten zoals “U bent weldra in Puolanka. U heeft nog tijd om rechtsomkeer te maken!” Door op een komische manier om te gaan met alle negativiteit die de stad te verduren krijgt, slaagt de Puolanka Pessimist Association er net in om de stad op de kaart te zetten en bezoekers aan te trekken. Zo zakken heel wat mensen speciaal af naar Puolanka om een foto te kunnen maken met de grappige verkeersborden. En zeg je pessimisme, dan moet elke Fin spontaan aan Puolanka denken. Of de actie op termijn ook zal zorgen voor een toename van de bevolking, valt echter nog af te wachten.