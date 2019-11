Taylor Swift mag dan toch live optreden met eigen liedjes

Taylor Swift mag toch haar oude nummers live laten horen tijdens haar optreden op de American Music Awards op 24 november. Dat staat in een verklaring van platenmaatschappij Big Machine Records, die de rechten van Swifts muziek bezit, meldt USA TODAY.

Vorige week bracht de 29-jarige zangeres een protestbrief naar buiten over de situatie rondom haar muziekrechten en haar voormalig label Big Machine Label Group. Zij verboden Swift om een medley ten gehore te brengen van haar bekendste nummers.

Optreden met oude liedjes op televisie zou een vorm van het opnieuw opnemen van haar muziek zijn. Volgens Swifts contract is dat pas vanaf 2020 toegestaan. Dat is echter nu herzien. Big Machine Records zegt dit toch niet te kunnen verbieden: “Artiesten hoeven geen goedkeuring te krijgen voor liveoptredens op televisie of elders. Dat is alleen nodig voor de verspreiding van audiovisuele opnames en audio-opnames.”

Vrouw van het decennium

Naast haar prijs op de AMA’s aanstaande zondag, ontvangt de zangeres tijdens Billboards jaarlijkse Women in Music Event op 12 december de allereerste Woman of the Decade Award. Dat meldt ET Online. Het is een gloednieuwe prijs om de zangeres te eren als talentvolste muziekartiest van de afgelopen tien jaar.

Swift wordt geprezen om haar bijdragen aan muziekeducatie, kankeronderzoek en rampenbestrijding. Ook is de organisatie diep onder de indruk van haar vijf nummer één-hits in de Billboard Hot 100-lijst, drie wereldwijde stadiontours die het hoogste bedrag ooit hebben opgebracht en twee Billboard Woman of the Year Awards. Swift is de enige vrouw die deze laatstgenoemde prijs tweemaal ontving.