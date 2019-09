SOUNDCHECK. Metro was intiem met Taylor Swift in Parijs

“Taylor, Taylor, Taylor”. Op deze woorden, luidkeels geschreeuwd door een tweeduizendtal ‘Swifties’, betrad Taylor Swift het podium in Parijs. In de mythische Olympia, waar eens Edith Piaf en Jacques Brel het beste van zichzelf gaven, was het nu de beurt aan een van de absolute wereldsterren van de 21ste eeuw om haar nieuwe album ‘Lover’ voor te stellen. Wij waren erbij en zagen dat het goed was.

Met een geschat inkomen van 167 miljoen euro was Swift afgelopen jaar de best verdienende beroemdheid ter wereld. Het concept rentenieren is haar duidelijk vreemd, want met ‘Lover’ is TayTay al aan haar zevende album toe. Om die gelegenheid te vieren, besloot de 29-jarige Amerikaanse naar de stad van de liefde te trekken voor het ‘City of Lovers’-concert. Het concept was enigszins ongewoon: in plaats van tickets te verkopen, werden ze uitgereikt aan competitiewinnaars uit 37 landen. De zaal zat dan ook stampvol diehard ‘Swifties’, uitgedost in kleurige merchandise en met handgeschreven boodschappen op borden.







Samen met zes bandleden en vier achtergrondzangeressen trapte Swift met een ruim academisch kwartiertje vertraging de feestelijkheden op gang. Starten deed ze met ‘ME!’, een van de meer aanstekelijke nummers op het nieuwe album. Hoewel er vooraan wat hysterie te bemerken viel, verhinderde de grootte van de zaal dat ze overstemd werd. Met “Bonsoir Paris, enchantée” begroette ze vervolgens het publiek, iets wat de aanwezige Fransen konden appreciëren.

Toen was het met de oude hits ‘Blank Space’ en ‘I Knew You Were Trouble’ tijd voor een korte ‘Throwback Thursday’ op een maandagavond. Vooral bij ‘Trouble’ was de elektriciteit in de zaal merkbaar. De uitvoering was ook zonder meer strak te noemen. De band sloeg Freddy De Kerpel-gewijs de zaal tegen de grond terwijl TayTay ons al heupwiegend en hoofdschuddend terug tot leven wekte.

“Liefde is chaos”

Swift heeft een indrukwekkende lijst ex-vriendjes, en na elke breuk volgt er geheid een lied om de arme knul in kwestie nog wat dieper de grond in te duwen, zoals bij ‘I Knew You Were Trouble’, wat over John Mayer zou gaan. “Liefde is chaos”, zei ze er zelf over in Parijs. “Het is een grote verscheidenheid aan gevoelens, van angst om de ander te verliezen tot verrukking.” In haar nummerkeuze probeerde ze ook die verschillende sentimenten weer te geven.

Na ‘The Archer’ en ‘Delicate’ was het tijd voor het betere akoestieke werk. “Ik heb er enorm naar uitgekeken deze songs voor het eerst live te spelen”, vertelde Swift. “En ik denk dat het misschien beter is om ze gewoon akoestiek te brengen, de manier waarop ik ze ook geschreven heb.” Zo gezegd, zo gedaan. Enigszins opmerkelijk: van zowel ‘Death By A Thousand Cuts’, ‘Cornelia Street’ als ‘The Man’, nummers die pas enkele weken oud zijn, konden de jonge fans elk woord meezingen.

De grotendeels ingetogen en intieme sfeer van het concert stond in schril contrast met haar ‘Reputation’-tour van vorig jaar. Toen speelde ze in uitverkochte stadions met spectaculaire choreografieën, talloze kostuumwissels, vuurwerk en een enorme cobra die over het podium slidderde. Groots opgezette shows of kleine, intieme soirées, TayTay kan het allemaal.

Na de gitaar ging ze achter een vleugelpiano zitten, die in sneltempo het podium werd opgeduwd door enkele forse kerels. Het teken voor een koppel verdwaalde zestigers op de rij achter ons om het ruime sop te kiezen. Ze hadden echter ongelijk, want Swift had het beste voor het einde bewaard. De piano werd terug in de coulissen geschoven, en met ‘You Need To Calm Down’, een sneer naar homofoben aller landen, werd nog een knaller in stelling gebracht. De decibels in de zaal gingen omhoog, alsook de handen en lichtgevende bandjes die ons aan de ingang waren gegeven.

“Het volgende nummer is op dit moment mijn favoriet”, deelde Swift ons mee voor ze ‘Lover’ ten berde bracht, de titelsong van haar album. Als afsluiter opteerde Swift voor het fantastische ‘Shake It Off’. Er was geen tijd voor een bisnummer, maar na de geleverde triomftocht was dat ook niet nodig. De fans kirden van plezier richting uitgang, en ook ondergetekende was enigszins beneveld door Taylors charme. Hoewel ze niet antwoordde op m’n berichtje om nog iets te gaan drinken, hing er ontegensprekelijk liefde in de lucht.

Aaron Verbrugghe