Koppels die honderduit praten over kaka zijn gelukkiger

Koppels die al even samen zijn, vertellen elkaar als het goed zit bijna alles. Onderwerpen als werk, vrienden, familie, misschien zelfs mentale struggles zijn al lang geen taboe meer. Maar wanneer je de nood voelt opkomen om een grote boodschap te doen, vraag je de ander standaard om een muziekje op te zetten en bereid je je missie voor met het nodige laagje toiletpapier om de schok te dempen. Nergens voor nodig zo blijkt, wel in tegendeel.

Laten we wel wezen, kaka doen is niet de meest sexy gewoonte die de mens kreeg toebedeeld. Maar anderzijds moet iedereen op tijd en stond langs het kleinste kamertje passeren om zijn darmen te legen. Je schamen is dus nergens voor nodig.

In geuren en kleuren

Uit een onderzoek van de universiteit van Indiana blijkt zelfs dat koppels die zonder gêne praten over hun kaka gelukkiger zouden zijn. Net zoals met andere onderwerpen is het ook hier van belang om open en eerlijk te zijn met je partner. In plaats van je stilletjes terug te trekken op toilet en een schokdemper te voorzien, mag je volgende keer dus best aankondigen dat het tijd is voor de grote boodschap. Hoe luchtiger je het onderwerp zelf behandelt, hoe makkelijker het na verloop van tijd wordt om erover te praten. Dat betekent natuurlijk niet per se dat je de kleur, vorm, geur en textuur uitgebreid moet bespreken als je daar geen zin in hebt, maar benoemen wat je gaat doen is wel zo handig en komt jullie relatie alleen maar ten goede.