Bizar. In Tokio kan je genieten van een kaka-ijsje

Azië staat bekend om de grappige trends en ook dit keer worden we niet teleurgesteld. Eerlijk: softijs lijkt altijd wel een beetje op een drol. Zeker als het om ijs met een chocoladesmaak gaat. Maar in Tokio gaan ze nog een stapje verder.

Kaka-ijsje

In the Harajuku-wijk in Tokio serveert het Sweet XO Good Grief café nu drolletjesijs. De officiële term luidt ‘Unchi-Kun Soft Serve’ – Unchi Kun is een beleefde term voor kaka. Gelukkig smaakt het ijs niet naar poep, maar naar chocolade. Het dessert wordt opgediend in de vorm van een perfect kakje en komt met oogjes in chocolade, een mondje en zelfs een kroon. Het is ook mogelijk om zelf nog toppings toe te voegen. Het eigenlijke ijs komt in een toiletvormig hoorntje. Sweet XO bedacht de humoristische delicatesse in samenwerking met de YouTuber Shinako. Kijk en geniet!