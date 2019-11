Internet in de ban van mysterieuze foto uit 1898 waarop ‘Greta Thunberg’ te zien is

Een 121 jaar oude foto gaat de wereld rond omdat heel wat mensen Greta Thunberg er menen op te herkennen. Sommigen beweren nu zelfs dat Thunberg een tijdreiziger is die ons komt waarschuwen.

Het gaat om een foto uit het archief van de Universiteit van Washington. Daarop zijn drie kinderen te zien die aan een goudmijn werken in het Yukon Territory in Canada. De foto dateert van 1898.

Kippenvel

Het kiekje gaat viraal op Twitter omdat heel wat mensen klimaatactiviste Greta Thunberg herkennen in het meisje links op de foto. Complottheoretici geloven zelfs dat ze in de tijd gereisd is om ons te waarschuwen. “Het is duidelijk dat ze een tijdreiziger is die ons wil waarschuwen voor de toekomst. Dat is de enige verklaring”, schrijven enkelen op Twitter.

Anderen hebben het over een toevallig, maar akelig toeval. “Ik krijg er kippenvel van”, klinkt het.

In other news, Greta Thunberg is a time traveller. (Three children operating rocker at a gold mine on Dominion Creek, Yukon Territory, ca. 1898).https://t.co/dshFRD8hI2 pic.twitter.com/19tkXkLH9e — Paul Joseph Watson (@PrisonPlanet) November 19, 2019