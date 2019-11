Greta Thunberg trolt haar haters op geestige wijze voor Halloween

Klimaatactiviste Greta Thunberg heeft naar aanleiding van Halloween de draak gestoken met haar tegenstanders. Ze deelde een foto op Twitter om hen bang te maken.

Greta Thunberg houdt wel van een potje humor, en ook met Halloween greep ze haar kans. In plaats van zich te verkleden, bleef ze gewoon haar ‘angstaanjagende’ zelve en deelde ze die foto op Twitter. “Vandaag is het Halloween. Wij vieren dat niet in Zweden, maar ik wilde toch een poging doen. Blijkbaar hoef ik me niet eens te verkleden om boze klimaatontkenners angst in te boezemen”, schreef ze erbij.

Kritiek

Heel wat volgers lagen in een deuk en reageerden met foto’s van hun kinderen die zich als haar verkleed hadden om haar aan te moedigen. Anderen spaarden hun kritiek dan weer niet. “Het spijt me dat ik het moet zeggen, Greta, maar eigenlijk ben jij net een klimaatontkenner. Jij gelooft dat het klimaat nooit veranderd is en ook niet hoort te veranderen, maar dat is gewoon altijd al zo geweest. Dat is de reden waarom Noord-Amerika niet meer bedekt is met kilometers ijs”, klinkt het onder meer.

Onderweg naar Chili

Thunberg is momenteel in Noord-Amerika. Net als Anuna De Wever was zij de afgelopen weken onderweg naar Chili om een VN-klimaatconferentie bij te wonen, maar die werd afgelast door de sociale onrust in het land.