Over je menstruatie praten op de werkvloer? Een man op drie vindt het onprofessioneel

Op het werk praten we vaak over koetjes en kalfjes: het weer, een aankomende vakantie of de laatste aflevering van ‘De Twaalf’. Een nieuw onderzoek heeft nu aangetoond dat voornamelijk mannen één bepaald onderwerp te alle prijze willen vermijden: menstruatie.

Volgens de onderzoekers vindt een derde van de mannelijke werknemers het ‘ongepast’ om op de werkvloer te praten over maandstonden. Meer zelfs, 32% gaf aan dat “het onprofessioneel is als ze vrouwen erover horen praten”. Het onderzoek, uitgevoerd door Initial Washroom Hygiene, sprak met 2.000 werknemers.

Taboe

Dit onderzoek bevestigt dat de menstruatiecyclus nog steeds als een taboe wordt beschouwd, ondanks dat het een natuurlijk en biologisch fenomeen is waar ongeveer de helft van de werkvloer maandelijks mee te maken krijgt.

Toilet

De vrouwen die deelnamen aan de studie gaven dan weer aan dat ze nog liever voor een publiek spreken of een fout toegeven dan dat ze over hun maandstonden praten als er mannelijke collega’s in de buurt zijn. Van de vrouwelijke ondervraagden neemt 46% stiekem een tampon of maandverband mee naar het toilet omdat ze zich schamen.

Maar we leven in het jaar 2019 en niemand zou zich nog moeten schamen voor zijn of haar lichaam. Al toont dit onderzoek helaas aan dat heel wat volwassen mannen ‘vrouwelijke kwaaltjes’ nog steeds niet als ‘normaal’ beschouwen.