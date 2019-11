NASA waarschuwt voor asteroïde die binnen twee jaar op Aarde kan inslaan

Het Amerikaanse ruimtevaartagentschap NASA houdt de onrustwekkende asteroïde JF1 nauwlettend in de gaten. De planetoïde stevent op ons af en kan op 6 mei 2022 in aanraking komen met onze planeet.

Als we NASA mogen geloven, hopen we maar best dat de asteroïde JF1 binnenkort drastisch van koers wijzigt. Zoals het er nu uitziet, bestaat de kans immers dat de planetoïde op de Aarde inslaat op 6 mei 2022. JF1 is een zogenaamd ‘near-Earth object’ (NEO), een planetoïde die een zodanige baan om de Zon maakt dat ze dicht genoeg bij de Aarde komt om voor gevaar te zorgen. En onder ‘dicht genoeg’ mogen we ‘maximaal 1,3 astronomische eenheden’ verstaan, wat neerkomt op bijna 150 miljoen kilometer, de afstand tussen de zon en de Aarde.

Veel zwaardere impact dan atoombom op Hiroshima

NASA houdt de bewuste asteroïde al nauwlettend in het oog sinds 2009. Intussen weten we al dat JF1 een diameter heeft van 130 meter en ongeveer even groot is als de Piramide van Cheops in Egypte. Mocht JF1 binnen twee en een half jaar inderdaad op onze planeet inslaan, dan zou de impact vergelijkbaar zijn met het ontploffen van 230 kiloton TNT. Ter vergelijking: de atoombom op Hiroshima in 1945 had een kracht van 15 kiloton TNT. Een inslag van JF1 zou bijgevolg hele regio’s of zelfs een continent van de kaart kunnen vegen.

Gelukkig houdt NASA dergelijke verontrustende planetoïden goed in de gaten. Ze beschikken over een systeem, genaamd Sentry, dat dreigende exemplaren automatisch monitort. “Sentry houdt alle asteroïden die een gevaar kunnen vormen voor de Aarde binnen de honderd jaar nauwlettend in het oog”, klinkt het.

Waterkans

Hoewel de mogelijkheid wel degelijk bestaat dat JF1 inslaat op de Aarde, is die kans uiteindelijk klein. NASA schat de kans op 0,026%, oftewel 1 op 3.800.