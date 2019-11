GAMES. Architectura: Rome is ook niet op één dag gebouwd

Architectura van Game Brewer is een spel waarbij jij en je medespelers een nieuwe stad vormgeven en om ter meeste prestige verzamelen. Je wilt niet arrogant overkomen, maar uiteraard ben jij de enige architect die weet hoe de perfecte stad er moet uitzien… die andere architecten hebben geen oog voor het landschap, de inval van het licht of het fluisteren van de wind door de bomen. Winnen wordt voor jou dus kinderspel. Of toch niet?

Architectura bevat 4 sets met kaarten met telkens 12 basiskaarten voor starters en 6 extra uitbreidingskaarten voor de meer gevorderden. Daarnaast vind je in de doos 8 wijkkaarten en 2 fiches per speler. Perfect om 4 spelers een halfuurtje spelplezier te bezorgen.

Het kleurrijke artwork schept een frisse en vrolijke sfeer die je bijna doet vergeten dat je hier eigenlijk bent om te winnen.

De grootste bouwmeester

Om een nieuwe stad op te richten moet je eerst een grondplan uittekenen met 8 wijken. Vervolgens worden er onder iedere wijk een aantal straten gelegd, gelijk aan het aantal spelers. De wijken vormen de kolommen en de straten de rijen van het speelveld. Bij een spel voor 3 spelers zijn er dus 8 wijken (kolommen) en 3 straten (rijen) waarin gebouwd zal worden.

Schud de basis- of uitbreidingskaarten en neem er 3 in je hand. De rest van de kaarten vormen de trekstapel. De speler die als laatste een bouwwerf betrad, mag als eerste een spade in de aarde steken om deze nieuwe metropool uit de grond te stampen. Ieder gebouw heeft 4 mogelijke prestigewaardes die zullen verhogen of verlagen door andere kaarten of kaarteffecten.

Tijdens jouw beurt mag je een gebouw uit je hand spelen. Daarbij vergelijk je de waarde van je kaart met die van de kaart links ervan, om te bepalen wat je volgende zet wordt.

• De waarden van de kaarten zijn gelijk: er gebeurt niets.

• De waarde is de helft of minder: de kaart wordt vernietigd. Hierdoor komt deze wijk vrij om op te bouwen.

• De waarde is lager maar niet de helft of minder: verlaag de waarde van de linkse kaart door ze 90° tegen de klok in te draaien.

• De waarde van de linkerkaart is hoger: verhoog de waarde van de linkerkaart door ze 90 graden met de klok mee te draaien.

Naast de 4 mogelijke puntenwaardes, heeft elk gebouw ook zijn eigen effecten. Zo laat de kerk je toe om nog een extra beurt te spelen en geven de paardenstallen de optie om de waarde van aangrenzende kaarten te beïnvloeden.

Het spel is afgelopen als alle wijken en straten volledig volgebouwd zijn. De speler met de hoogste score aan prestigepunten is de winnaar en mag zichzelf bouwmeester noemen.

Ons verdict

Wie op zoek is naar een gemoedelijk bordspel, is hier aan het juiste adres. Je hebt het spel in enkele minuten onder de knie en kan dankzij het uitbreidingspakket dat ook in de doos zit zeker enkele potjes na elkaar spelen. Hoewel de regels simpel lijken, kunnen een sterke rekenknobbel en strategisch inzicht enorm van pas komen.

Architecture is verkrijgbaar bij de gespecialiseerde spellenzaak bij jou in de buurt of via gamebrewer.com.

Rufus Verswijvel