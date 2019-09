GAMES. Chronicles of Crime: hoogtechnologische plaats delict

Chronicles of Crime van Lucky Duck Games is een ‘whodunit’ waarbij jij en jouw medespelers deel uitmaken van een team forensische experten. De politie van Scotland Yard zit met de handen in het haar en krijgt kop nog staart aan deze cases… kunnen jullie de mysteries wél ontrafelen?

Het basisspel bevat een centraal spelbord, 17 locatiekaarten, 55 personagekaarten, 52 bewijskaarten en 4 experts waar je doorheen het spel een beroep op kan doen. De doos is ruim genoeg om de 2 uitbreidingen en de speciale VR-bril – die je ook afzonderlijk kan kopen – te bewaren. Op alle bewijs-, personage- en locatiekaarten staat een unieke QR-code die je nodig hebt om het spel te spelen.







Stop je smartphone nog niet weg, want Chronicles of Crime is verbonden aan een gelijknamige app. Deze app kan je gratis downloaden in de playstore of appstore. Zes spelscenario’s zijn gratis, de overige kan je voor 5.49 euro per stuk terugvinden.

Spelregels

Vooraleer het spelplezier kan starten, moet je dus een case uit de app kiezen. Nieuwe spelers raden we ten sterkste aan om eerst de tutorial te spelen.

Het spel begint met de commissaris van Scotland Yard. Die vertelt je over één of meerdere crime scenes die jullie moeten onderzoeken. Die locatie(s) plaats je dan rond het centrale spelbord. Vanaf dan kruip je in de huid van Sherlock Holmes en onderzoek je de plaats delict met behulp van je smartphone, al dan niet met VR-bril. Kijk uit je doppen, want je hebt maar 40 seconden de tijd! Beschrijf dus goed wat je ziet, zodat jouw collega’s de passende bewijskaarten op het centrale bord kunnen plaatsen.

Goed gekeken? Want volgens ons zag dat stukje taart er heel verdacht uit! Scan nu alle verzamelde bewijskaarten om te bepalen of jouw onderzoek iets heeft opgeleverd of niet. De kaarten die nutteloos zijn, leg je terug naast het bord, de andere plaats je op het spelbord.

Uiteraard is de zaak niet zo simpel opgelost. Reis tussen verschillende locaties en voel de ooggetuigen aan de tand via de QR-codes, net zo lang tot je een hoofdverdachte in het vizier hebt. Zoals het een goede detective betaamt, wil je de dader zo snel mogelijk klissen. Iedere keer dat je een kaart scant, zal jouw onderzoek echter langer duren. Personages, bewijskaarten of crime scenes onderzoeken kost je telkens 5 minuten speltijd. Het onderzoek naar een andere wijk in Londen verplaatsen, kost je 20 minuten.

Hoe werken de QR-codes?

Scan een locatie:

je verplaatst je naar deze locatie en krijgt een melding van welke personages hier aanwezig zijn. De personages plaats je op de locatie in kwestie.

Scan een personage of specialist:

dit activeert een gesprek. Vervolgens kan je bewijsstukken of andere personages scannen om te horen of die iets interessants aan het licht kunnen brengen.

Scan een bewijskaart:

tijdens een verhoor zal een getuige mogelijk meer informatie over dat bewijsstuk geven. Nadat je een crime scene hebt onderzocht, zal de app je vertellen of hij de waarheid sprak.

Hoe sneller je de (juiste) verdachte arresteert, hoe meer punten je scoort. Sla je de verkeerde persoon in de boeien? Dan gaat de dader vrijuit en zie je jouw eindscore kelderen.

Ons verdict

Op elk moment van het spel betrekt Chronicles of Crime alle spelers. Je moet dus niet simpelweg je beurt afwachten. De scenario’s variëren van eenvoudig tot moeilijk zodat zowel junior als doorwinterde detectives cases hebben om op te lossen.

De QR-codes vormen een knap staaltje technologie en zo katapulteert Chronicles of Crime boardgames naar de 21ste eeuw.

Hoewel het centrale spelbord jouw onderzoek overzichtelijk moet maken, is het ook een kwestie van je aandacht er goed bij te houden: wat heb je al gevraagd aan wie en welke locaties heb je al onderzocht? Want iedere onnodige actie die je onderneemt kost je tijd (en punten).

De replayability van een specifieke case is vrijwel onbestaande, aangezien je op het einde ontdekt hoe de vork aan de steel zit. Er zijn echter wel voldoende cases beschikbaar om het spel meermaals te kunnen spelen. Naast de reeds bestaande scenario’s, kunnen spelers ook zelf nieuwe verhaallijnen uitschrijven en met elkaar delen via fora.

Chronicles of Crime is verkrijgbaar via de webshop van Lucky Duck Games of bij de gespecialiseerde spellenzaak bij jou in de buurt.