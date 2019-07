GAMES. Super Mario Maker 2 is alles wat een sequel hoort te zijn

Bijna vier jaar na de opmerkelijke episode op de Wii U, is Super Mario Maker nu terug op de Switch. Deze rijkelijke sequel berust op drie pijlers: spelen, creëren en delen.

In 2015 vierde Nintendo de 30ste verjaardag van Super Mario op feestelijke wijze met Super Mario Maker, een game waarmee iedereen zijn eigen levels kan creëren en delen met spelers overal ter wereld. Vier jaar later verschijnt Super Mario Maker 2 op de Switch. En gelukkig is dat geen simpele overdracht, maar een volwaardig vervolg dat het concept van de eerste episode finetunet en verbetert. Het resultaat is een erg leuke en verrassende game, met een heel rijke content.

Creëren







Het concept blijft hetzelfde: elke speler kan zijn eigen levels creëren, geïnspireerd op de stijlen van enkele culttitels uit de saga: Super Mario Bros. (1985), Super Mario Bros. 3 (1988), Super Mario World (1990) en New Super Mario Bros. U (2012). Bij wijze van nieuwigheid verwelkomt deze sequel ook het universum van Super Mario 3D World (Wii U, 2013) met Cat Mario, die op muren kan klimmen, en de Koopa Troopa Car.

Super Mario Maker 2 geeft je een heleboel nieuwe tools en functies in handen. Eén ding is zeker: als je Super Mario Maker al leuk vond, ga je gek zijn op Super Mario Maker 2. De mogelijkheden zijn quasi eindeloos. Het hele creatieproces gebeurt met je vingers (of zelfs met een speciale stylus) als je in draagbare modus speelt, met de console in je handen. In tv-modus bedien je alles via de Joy-Cons. Dat is een pak moeilijker en minder intuïtief. Wij raden je dus de draagbare spelmodus aan.

Alles is in het werk gesteld om het creëren zo simpel en intuïtief mogelijk te maken, maar verwacht niet dat je na tien minuten al een echte bouwmeester bent. Je moet heel wat subtiliteiten onder de knie krijgen om de gekste levels te kunnen bouwen. Gelukkig kan je nog altijd rekenen op Yamamura’s Dojo, een duif die je tutorials geeft. In totaal zijn er 45, verdeeld over 3 niveaus: Beginner, gemiddeld en gevorderd.

Delen

Zodra je level klaar is, kan je het delen met andere spelers. Dat blijft de grote kracht van Super Mario Maker 2. En ben je echt niet creatief aangelegd, dan kan je nog altijd de levels van de community testen en downloaden. Het niveau is simpelweg verbluffend. Het enige wat je moet doen is online gaan, de Course World-modus lanceren en je krijgt toegang tot de knapste, populairste of recentste levels van de andere spelers.

Elk level heeft zijn eigen moeilijkheid, slaagpercentage en de snelste tijd om het uit te spelen. Dankzij die levels van andere spelers (die je kan downloaden en offline spelen) is de levensduur van Super Mario Maker 2 eindeloos. In tegenstelling tot de Wii U-versie heb je wel een Nintendo Switch Online-abonnement nodig (19,99 euro per jaar) om levels te downloaden en te delen, of om online te spelen.

Spelen

Maar dat is niet alles. In tegenstelling tot zijn voorganger heeft Super Mario Maker 2 ook een Story Mode. Het principe? Je moet het kasteel van prinses Peach heropbouwen door gouden munten te verzamelen. De Nintendo-ontwikkelaars hebben daarvoor een honderdtal originele levels gebouwd. Je kan Super Mario Maker 2 ook samen spelen: tot vier spelers, lokaal of online, in co-op of versus.

Verbeterd recept

Nintendo haalde al stevig uit met Super Mario Maker. Vier jaar later gaat het nog een stapje verder met een verbeterd recept. Super Mario Maker 2 is een creatief hoogstandje. Een echte liefdesverklaring aan de platform game en aan alle Super Mario-episodes. De content is genereus, leuk en gevarieerd. En de mogelijkheden zijn zo goed als eindeloos. Of je nu een echte bouwer bent of eerder een solospeler, of je nu 12 jaar bent of bent opgegroeid met de eerste Mario-games eind jaren 80, Super Mario Maker 2 is puur genieten voor iedereen. Alleen jammer dat je een Switch Online-abonnement nodig hebt om van alle features te kunnen genieten.

