GAMES. ‘Wingspan’: een hoogvlieger van formaat

Er vliegt al wel eens een vreemde vogel het bordspelland binnen. Met Wingspan van 999Games mag je dat wel heel letterlijk nemen. Is dit bordspel een vluchtige hype die weer wegtrekt in de winter of zal het zich nestelen in je spelletjeskast? Wij zochten het voor je uit.

De doos zit eivol met spelonderdelen: 6 dobbelstenen, 170 vogelkaarten, 75 plastic eitjes in verschillende kleuren, 103 voedselfiches, 5 spelersborden, bonus- en doelkaarten en een dobbelstenentoren in de vorm van een vogelhuisje. Inclusief kaartenhouder en opbergdoosjes.







Met tekeningen die recht uit een vogelgids kunnen komen en een kort weetje op elke speelkaart kan je niet ontkennen dat er heel wat moeite in het vogelthema is gestoken.

Spelregels

Het doel van het spel is om zo veel mogelijk vogelsoorten naar jouw natuurreservaat te lokken. Je krijgt welgeteld vier rondes om je tegenstanders te slim af te zijn en met de pluimen te gaan lopen.

Tijdens jouw beurt mag je één van de vier acties ondernemen:

1. Een vogelkaart spelen

Je mag één vogel uit jouw hand naar jouw park lokken. Hiervoor moet je eerst de voedselkost betalen en rekening houden met de toegelaten broedplaatsen voor die vogelsoort: het bos, de velden of de rivieroever.

2. Voedsel verzamelen

Om de vorige actie uit te voeren, moet je ook eten verzamelen voor je gevleugelde vrienden. Kies een voedselsoort uit de dobbelstenen en neem vervolgens een fiche van dat type voedsel.

3. Eieren leggen

Al snel zal het niet enkel voedsel en een vogelkaart, maar ook één of meerdere eieren kosten om nieuwe vogels uit te spelen.

4. Een vogelkaart trekken

Je mag één van de drie open kaarten uit het midden selecteren of een gedekte kaart van de speelstapel trekken.

Spelers verdienen punten dankzij de eieren van hun vogels, hun eigen doelkaarten, behaalde punten op het einde van iedere ronde en met de speciale eigenschappen van sommige vogels. Bij het begin van iedere ronde wordt ook een bonusdoel onthuld waarmee je extra punten kan verdienen. Zo kan je bijvoorbeeld een punt per vogel in het bosgebied verdienen of per ei in een bepaald soort nest. De speler met de meeste punten op het einde van het spel is de winnaar.

Ons verdict

Wingspan is een technisch pareltje. De overwinning in de wacht slepen is allesbehalve evident en je zal tactisch moeten redeneren. Hoe vaak je ook speelt, het spel blijft spannend tot op het einde. Wingspan biedt overigens drie manieren om te spelen: solo, basis samenspel en competitiever samenspel.

We voorspellen dat deze boardgame op heel wat top 10-lijsten van 2019 zal belanden. Houd je echt niet van een spel met veel keuzes of heb je een hekel aan pluimvee? Dan mag je deze vogel met een gerust hart laten vliegen.

Wingspan en alle uitbreidingen zijn verkrijgbaar via de webshop van 999Games of bij de gespecialiseerde spellenzaak bij jou in de buurt.