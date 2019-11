Deze onderbroek heeft een ingebouwde verwarming voor tijdens de koude winterdagen

Met de kille winterdagen voor de deur halen we maar best onze warmste kleren weer boven. Maar wat als je het dan toch nog koud hebt aan je achterwerk? Wel, voor die mensen hebben we goed nieuws.

Aaah de winter! Kerstlichtjes, sneeuwvlokken en warme chocolademelk. Zo gezellig, al is niet iedereen even goed bestand tegen de extreme kou. Je mag je nog zo warm kleden als je wil, sommige mensen blijven het in het ‘achterste’ departement koud hebben. Bestond er maar een onderbroek die warmte gaf…

Vijf standen

En jawel, die bestaat wel degelijk en luistert naar de naam ‘QQA Charging Smart Heated Panties’. De onderbroek warmt op door middel van een batterij en kan twaalf uur lang voor een sauna zorgen daar beneden. Er zijn vijf verschillende standen, gaande van 37 graden op de laagste stand tot maximum 50 graden op de hoogste stand.

Menstruatiepijn verlichten

De makers beweren zelfs dat hun onderbroek niet alleen voor warmte zorgt, maar tevens menstruatiepijn kan verlichten én onvruchtbaarheid kan tegengaan. De onderbroek mag dagelijks gedragen worden en kan – gelukkig maar – gewassen worden, al moet dat met de hand gebeuren en mogen de batterijen niet mee in bad.

Geïnteresseerd? Dan kan je de onderbroek HIER kopen voor 48 euro.