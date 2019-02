Zo verberg je die irritante onderbroeklijnen

Iedereen die al eens graag een kleedje of een spannende broek draagt, herkent het probleem. Heb je net zo je best gedaan om er goed uit te zien, tekent je onderbroek zich overduidelijk af onder je jurk. Als het je niets kan schelen is dat natuurlijk helemaal oké, maar er zijn ook een aantal trucjes die je het leven makkelijker kunnen maken.

1. Draag dikke stoffen

Nogal voor de hand liggend, maar wel logisch. Hoe dunner het stofje, hoe sneller je lijntjes zal zien. Als je moeilijkheden in de toekomst wil vermijden is het dus een goed idee om daar al tijdens je shopsessie over na te denken. Wil je geen gedoe? Laat dat zijden jurkje dan hangen en investeer in iets waar je je wel goed in voelt.

2. Printjes







Deze tip komt handig van pas in een tijd waarin printjes helemaal hip zijn. En hoe drukker de opdruk, hoe minder aandacht mensen besteden aan eventueel licht zichtbaar ondergoed. Dus laat je helemaal gaan en koop die luipaardbroek. Of bloemetjesjurk. Of koeienrok.

3. Pantyfestijn

In de zomer is het niet zo handig, maar in de winter en herfst kunnen panty’s uitkomst bieden. Kies voor een paar dat je billen stevig insnoert en die lijnen zullen verdwijnen als sneeuw voor de zon.

4. Slipdress

De slipdress is helemaal hot op zichzelf, maar gebruik hem eens waarvoor hij bedoeld was. Draag een slipdress onder je jurk of rok om eventuele randjes te verbergen. Tipje: als je zowel de jurk als de onderjurk op voorhand even door een ijzeren kapstok haalt, zal je geen last hebben van statische elektriciteit.

5. Verander van slipje

Professionele stylisten gebruiken alleen strings onder hun kleding en dat is niet zonder reden. Ze zitten niet zo lekker als die bommaonderbroek, maar doen hun werk. Zorg er wel voor dat alles niet te strak zit, want anders zou je string weleens in je jurk kunnen staan. En dat is zo 2000.

6. Plakwerk

Wist je al dat er ook plakstrings bestaan? Die zijn vooral handig als je jurk of rok een hoge split heeft. Sommige exemplaren gooi je weg na een keer, andere kan je gewoon wassen en hergebruiken. Nee het is niet comfortabel en nee het is niet sexy als je geen kleren aanhebt, maar je moet tenminste niet in je blote poep naar buiten. Hoewel het niet veel scheelt.

7. Shapewear

Shapewear kan uitkomst bieden als er echt geen andere opties voorhanden zijn of als je er eens extra smooth uit wil zien. Maar wurm jezelf alsjeblieft niet in dingen die je adem afknellen waardoor je bijna flauwvalt. Dat is het echt niet waard. Trek dan maar iets anders uit de kast.