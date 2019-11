PETA verkoopt een wel erg originele kersttrui

Dierenrechtenorganisatie PETA staat bekend om haar spraakmakende acties. En ook voor de feestdagen worden dierenliefhebbers niet teleurgesteld. In het kader van een bredere anti-wolcampagne lanceert PETA namelijk een kersttrui. Ditmaal siert geen vrolijke “ho-ho-ho” het kledingstuk, maar wel een dood schaap.

Kersttruien brengen normaal gezien een vrolijke boodschap over. Van ‘Merry Kissmas’ tot ‘Reinbeer’: aan foute ontwerpen geen gebrek. Maar je kan vanaf nu ook een serieuzere boodschap overbrengen met je kerstbreisel.

Gedood

Het ontwerp van PETA’s trui is alleszins opmerkelijk. In plaats van een blijde boodschap staat er ‘Wool hurts’ te lezen en er is geen rendier te bespeuren. Wat je wel krijgt, is een schaap in 3D met de nodige bloederige verwondingen. Daarmee wil de organisatie aandacht scheppen voor haar anti-wolcampagne die onder meer kledingketen Forever 21 aanzet om niet langer wollen items te verkopen. “Dit maakt deel uit van PETA’s campagne tegen de wolindustrie, waar werknemers erop betrapt werden dieren te slaan, schoppen en zelfs doden”, aldus de productomschrijving op de website. Voor de trui betaal je 135 euro en daar moet je ook nog de verzendkosten vanuit de Verenigde Staten aan toevoegen.