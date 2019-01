VIDEO. PETA choqueert met bizarre reclamespot

Dierenrechtenorganisatie PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) staat niet meteen bekend om z’n subtiliteit. Al meermaals wisten ze het publiek te choqueren en zo geschiedde ook ditmaal. Enkele dagen na het intussen beruchte Gillette-filmpje komt PETA met een video die zo mogelijk nog meer stof doet opwaaien.

Groenteballetjes

PETA wil duidelijk inspelen op de hele controverse die de Gillette-reclame teweegbracht. Ze gaan echter nog enkele stapjes verder. Onder de video is te lezen: “Traditionele mannelijkheid is dood. De sleutel tot mannelijk sex appeal zijn groenten.” In het filmpje zelf krijgt de kijker schijnbaar geile, ietwat afstotelijke mannen te zien. Hun edele delen zijn daarbij veranderd in groenten.

Niet onder de indruk







Uit de reacties op sociale media blijkt dat veel mensen niet opgezet zijn met het filmpje. “Ik ben een vegan en ik steun PETA. Maar deze video is heel beschamend…”, aldus een Twitteraar. Ook de uitspraak “nu gaan mannen groenten boycotten”, verwijzend naar de Gillette-boycott, doet het goed. Nog eentje om af te sluiten: “Nog nooit heb ik minder trek gehad in groenten dan nu. En ik ben homo.”

Onder het mom van ‘slechte reclame is ook reclame’ zullen we maar stellen dat PETA alleszins de aandacht wist te trekken. Of de dierenrechtenorganisatie daar uiteindelijk ook z’n voordeel uit zal halen, moet nog blijken.