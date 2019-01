Eerste Vegan Fashion Week in Los Angeles

Steeds meer merken hebben tegenwoordig aandacht voor dierenwelzijn. Leer en vooral bont worden steeds meer taboe. Het mag dan ook niet verbazen dat op 1 februari de eerste Vegan Fashion Week van start gaat in Los Angeles.

Respect voor iedereen

De openingsavond vindt plaats in het Natuurhistorisch Museum, een uiterst gepaste locatie. De Franse Emmanuelle Rienda is een van de initiatiefnemers en geeft wat meer uitleg aan ‘Vegnews’: “Het is een ode aan de dieren en aan het einde van het dierenleed in al z’n vormen. Ik wil een discussie op gang trekken in de modewereld door nadruk te leggen op onze belangrijkste waarden. Respect voor de mens, voor het dierenwelzijn en voor het milieu staan centraal.”

Internationale Vegan Fashion Week







Nobelprijslaureaat Robert Lempert zal het startschot geven met een toespraak over de klimaatopwarming. Nadien zullen verschillende veganistische designers hun collecties presenteren en zal er een overzicht gegeven worden van de geschiedenis van de veganistische mode. Gasten mogen zich tijdens de drie dagen daarna verwachten aan tentoonstellingen, etentjes en andere activiteiten met aandacht voor veganisme. Het is de bedoeling dat de Vegan Fashion Week de komende jaren verschillende modebewuste steden aandoet. Op die manier wil Rienda op internationaal vlak aandacht opeisen voor vegan mode.