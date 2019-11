Onderzoek naar eerste vape-dode in ons land

Een achttienjarige jongen is mogelijk de eerste ’vape-dode’ in ons land. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

De jongen was een maand geleden met zware ademhalingsproblemen opgenomen in het ziekenhuis. Hij belandde er in een coma en overleed na 26 dagen. De behandelende artsen hebben alle mogelijke oorzaken voor de longontsteking onderzocht. De enige hypothese die is overgebleven, is de e-sigaret en/of haar vulling. Hij had de e-sigaret van zijn moeder gebruikt, die er eentje had gekocht met een vulling met CBD, de niet-psychoactieve stof van cannabis.

Geen absolute zekerheid

«Wij zijn inderdaad tot dat besluit gekomen», zegt dokter Jacquet, een van de artsen die de jongen in het Brussels universitair ziekenhuis St-Lucas hebben behandeld. «Er is geen absolute zekerheid over het oorzakelijk verband, omdat er (nog) geen test bestaat die dat kan bevestigen. Maar uit wat wij weten, blijken heel wat slachtoffers van dit soort longaandoeningen cannasbishoudende mengsels gerookt te hebben met een e-sigaret.»

Nog niet alle analyses van de stalen die op het lichaam van de jongen zijn genomen, zijn afgerond. «Wij wachten dus af», aldus nog de arts. «Maar intussen raden wij gebruikers van de e-sigaret aan heel voorzichtig om te springen met dergelijke mengsels.»