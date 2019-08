Vapen veroorzaakt nieuwe longziekte

De schadelijke gevolgen van roken zijn al lang gekend en daarom stappen steeds meer mensen over op de elektronische sigaret. Aanvankelijk leek die minder gevaarlijk dan het origineel en bovendien kan je kiezen uit talloze verschillende smaken. Maar nu blijkt dat vapen toch niet zo onschuldig is en bovendien zou de praktijk nieuwe ziektes uitlokken.

In juli nog verklaarde de World Health Organization dat elektronische sigaretten ontegensprekelijk schadelijk zijn voor de gezondheid. Die claim wordt nu ondersteund door een reeks voorvallen in de Verenigde Staten. Tussen 28 juni en 20 augustus 2019 werden maar liefst 193 extreem zeldzame longziektes waargenomen – waarvan ten minste een patiënt het niet overleefde.

Op 22 augustus overleed een patiënt in de Amerikaanse staat Illinois aan de gevolgen van een onbekende longziekte. Het enige wat de dokters zeker weten, was dat de overledene verslaafd was aan vapen. Nog 192 andere patiënten meldden zich over een periode van ruwweg twee maanden bij de dokter met bizarre longaandoeningen. Hun gemene deler? De elektronische sigaret. Enkele van de symptomen zijn kortademigheid, permanente vermoeidheid en pijn in de borststreek. Tot nog toe werd er geen verband vastgesteld tussen de ziektes en het vapen en verder onderzoek is nodig, maar dokters waarschuwen alvast voor de mogelijke gevolgen van de elektronische sigaret. De fijne deeltjes in de producten kunnen namelijk makkelijk de longen binnendringen en schade veroorzaken.