Man verstopt 200 kg coke in diepvriesvlees

In het Engelse Harwich is een Nederlandse vrachtwagenchauffeur opgepakt nadat de politie 200 kg cocaïne in zijn voertuig aantrof. De drugs waren verstopt in bevroren vlees.

Volgens de National Crime Agency (NCA), dat georganiseerde misdraad bestrijdt, hebben de drugs een straatwaarde van meer dan 23 miljoen euro.

Veerboot

De douane vond de drugs toen de vrachtwagen van de man via een veerboot vanuit Nederland aankwam in de Engelse stad. Het bevroren vlees met de ingepakte cocaïne was in pallets in de vrachtwagen gelegd.

De chauffeur moet volgende maand voor de rechter komen en is aangeklaagd voor drugssmokkel. Tot de zitting blijft de man vastzitten.